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ВСУ сбили российскую ракету X-59 над Днепропетровщиной – ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 09:12
фото иллюстративное, getty

Вооруженные силы над Днепропетровской областью сбили ракету X-59, но есть прилеты и повреждения.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Одну российскую ракету X-59 наши военные этой ночью над областью сбили.

В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Потерпели разрушения склады, цехи и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры".

Детали: Также Резниченко рассказал, что еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую общину – без разрушений и пострадавших.

В Покровской общине из-за вражеских обстрелов "повреждено предприятие энергетической инфраструктуры".

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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