Росіяни втратили ще 12 танків та 200 вояк

Російські окупанти з 24.02 по 15.08 втратили близько 43,8 тисячі вояк та 1876 танків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Втрати росіян за час війни склали:

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особового складу – близько 43750 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1876 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,

артилерійських систем – 985 (+5) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 195 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),

крилаті ракети - 187 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) од,

спеціальна техніка - 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.