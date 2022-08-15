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Росіяни втратили ще 12 танків та 200 вояк

Роман ПетренкоПонеділок, 15 серпня 2022, 09:35
ФОТО: ГЕНШТАБ

Російські окупанти з 24.02 по 15.08 втратили близько 43,8 тисячі вояк та 1876 танків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Втрати росіян за час війни склали:

  • особового складу – близько 43750 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1876 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,
  • артилерійських систем – 985 (+5) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 195 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 787 (+3),
  • крилаті ракети - 187 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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