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Россияне потеряли еще 12 танков и 200 вояк

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 09:35
ФОТО: ГЕНШТАБ

Российские оккупанты с 24.02 по 15.08 потеряли около 43,8 тысячи вояк и 1876 танков.

Источник: данные Генштаба

Детали: Потери россиян за время войны составили:

  • личного состава – около 43750 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1876 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 985 (+5) ед,
  • РСЗО - 261 (+0) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 195 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 787 (+3),
  • крылатые ракеты – 187 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) ед,
  • специальная техника – 92 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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