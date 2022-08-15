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Росія активно планує проведення "референдуму" про приєднання "ДНР" - британська розвідка

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 09:48
Мапа війни станом на 12 серпня, фото Twitter UK Ministry of Defence

Росія перебуває на просунутій стадії планування проведення псевдореферендуму про приєднання так званої "ДНР", хоча незрозуміло, чи вже є остаточне рішення щодо голосування.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

У звіті зазначається, що 11 серпня російські ЗМІ повідомили, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що дату референдуму про "приєднання" до Росії буде оголошено після "повного звільнення" т.зв. "ДНР".

Раніше, у червні, журналісти-розслідувачі опублікували докази того, що "ДНР" планує стратегію проведення такого референдуму та забезпечення того, щоб не менше ніж 70% голосів були за "приєднання" до Росії.

"Кремль, найімовірніше, розцінить нездатність військових повністю окупувати Донецьку область досі як невдачу у досягненні своїх максималістських цілей в Україні", - наголошується в повідомленні.

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Раніше Сполучені Штати Америки заявляли, що московські ставленики проведуть фіктивні референдуми з метою анексії частини України.

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Теми: розвідкаДонецька областьреферендумРосія
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