Россия активно планирует проведение "референдума" о присоединении "ДНР" - британская разведка

Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения псевдореферендума о присоединении так называемой "ДНР" к России, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о голосовании.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

В отчете указывается, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главась так называемой "ДНР" Денис Пушили заявил, что дата референдума о "присоединении" к России будет объявлена после "полного освобождения" т.н. "ДНР".

Ранее, в июне, журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что "ДНР" планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за "присоединение" к России.

"Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область до сих пор как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", - отмечается в сообщении.

