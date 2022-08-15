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Россия активно планирует проведение "референдума" о присоединении "ДНР" - британская разведка

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 09:48
Россия активно планирует проведение референдума о присоединении ДНР - британская разведка
Карта войны на 12 августа, фото Twitter UK Ministry of Defence

Россия находится на продвинутой стадии планирования проведения псевдореферендума о присоединении так называемой "ДНР" к России, хотя неясно, принято ли уже окончательное решение о голосовании.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

В отчете указывается, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главась так называемой "ДНР" Денис Пушили заявил, что дата референдума о "присоединении" к России будет объявлена после "полного освобождения" т.н. "ДНР".

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Ранее, в июне, журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что "ДНР" планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за "присоединение" к России.

"Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область до сих пор как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине", - отмечается в сообщении.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявляли, что московские ставленники проведут фиктивные референдумы с целью аннексии части Украины.

Темы: разведкаДонецкая областьреферендумРосcия
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