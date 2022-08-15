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Швейцарія робить жорсткішими правила надання соцдопомоги українським біженцям

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 10:19

Влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватиме фінансове становище українських біженців.

Нові зміни узгодили влада кантонів, пише "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

На сьогодні трохи більше 60 000 людей з України прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

І у випадку людей, які прибули з України, такі активи, як коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні не враховуються при розрахунку права на соціальну допомогу.

Ця практика відрізняється від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим людям з інших країн. Досі заможні українці також могли отримувати соціальну допомогу.

Минулого тижня кантональна влада, відповідальна за соціальну допомогу, погодилася посилити правила – з тим, щоб доходи та майно біженця враховувалися незалежно від того, чи отримано вони в Україні або Швейцарії.

Це означає, що, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватись при оцінці їхнього доходу.

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Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

Очікується, що нові рекомендації щодо того, як чинити з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби, будуть представлені наприкінці осені.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Утім, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії і не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.

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Теми: біженціШвейцаріясоцвиплати
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