Швейцарія робить жорсткішими правила надання соцдопомоги українським біженцям

Влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватиме фінансове становище українських біженців.

Нові зміни узгодили влада кантонів, пише "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

На сьогодні трохи більше 60 000 людей з України прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Реклама:

І у випадку людей, які прибули з України, такі активи, як коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні не враховуються при розрахунку права на соціальну допомогу.

Ця практика відрізняється від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим людям з інших країн. Досі заможні українці також могли отримувати соціальну допомогу.

Минулого тижня кантональна влада, відповідальна за соціальну допомогу, погодилася посилити правила – з тим, щоб доходи та майно біженця враховувалися незалежно від того, чи отримано вони в Україні або Швейцарії.

ВІДЕО ДНЯ

Це означає, що, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватись при оцінці їхнього доходу.

Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

Очікується, що нові рекомендації щодо того, як чинити з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби, будуть представлені наприкінці осені.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Утім, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії і не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.