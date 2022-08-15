Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Швейцарія робить жорсткішими правила надання соцдопомоги українським біженцям

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 10:19

Влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватиме фінансове становище українських біженців.

Нові зміни узгодили влада кантонів, пише "Європейська правда" з посиланням на SwissInfo.

На сьогодні трохи більше 60 000 людей з України прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.

Реклама:

І у випадку людей, які прибули з України, такі активи, як коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні не враховуються при розрахунку права на соціальну допомогу.

Ця практика відрізняється від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим людям з інших країн. Досі заможні українці також могли отримувати соціальну допомогу.

Минулого тижня кантональна влада, відповідальна за соціальну допомогу, погодилася посилити правила – з тим, щоб доходи та майно біженця враховувалися незалежно від того, чи отримано вони в Україні або Швейцарії.

ВІДЕО ДНЯ

Це означає, що, якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватись при оцінці їхнього доходу.

Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

Очікується, що нові рекомендації щодо того, як чинити з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби, будуть представлені наприкінці осені.

Нагадаємо, Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Утім, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії і не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.

Теми: біженціШвейцаріясоцвиплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
біженці
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Чехія скоротила витрати на українських біженців
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: