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Швейцария ужесточает правила предоставления соцпомощи украинским беженцам

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 10:19

Власти Швейцарии при рассмотрении заявок на получение социальной помощи теперь будут учитывать финансовое положение украинских беженцев.

Новые изменения согласовали власти кантонов, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SwissInfo.

На сегодняшний день чуть больше 60 000 человек из Украины прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, который позволяет им получать социальную помощь, а также работать в стране.

И в случае людей, прибывших из Украины, такие активы, как драгоценности, автомобили, а также банковские активы или недвижимость в родной стране не учитываются при расчете наличия права на социальную помощь.

Эта практика отличается от того, как в Швейцарии предоставляют помощь временно принятым людям из других стран. До сих пор состоятельные украинцы также могли получать социальную помощь.

На прошлой неделе кантональные власти, ответственные за социальные пособия, согласились ужесточить правила – с тем, чтобы доходы и имущество беженца учитывались независимо от того, получены ли они в Украине или в Швейцарии.

Это означает, что, если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов в Украине или приобретают там другие активы, эти средства должны учитываться при оценке их дохода.

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Единственным исключением остается автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину.

Ожидается, что новые рекомендации о том, как поступать с автомобилями и другими активами, такими как ювелирные изделия, будут представлены в конце осени.

Напомним, Украина и Швейцария завершили переговоры о возможности представительства украинских интересов в России после разрыва дипломатических отношений.

Впрочем, Министерство иностранных дел России заявило, что Москва не имеет никаких контактов с официальными властями Швейцарии и не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от присоединившихся к антироссийским санкциям стран.

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Темы: беженцыШвейцариясоцвыплаты
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