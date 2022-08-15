Лісові пожежі в Європі наближаються до рекордного показника

Європейський Союз перебуває на шляху до рекордного сезону лісових пожеж, вогонь вже знищив 660 000 гектарів території.

Про це повідомила Європейська інформаційна система про лісові пожежі (EFFIS), пише "Європейська правда" із посиланням на Politico.

З початку 2022 року полум’я охопило площу, яка більш ніж удвічі перевищує площу Люксембургу.

У 2017 році, коли до сьогодні були найсильніші лісові пожежі в ЄС, близько 420 000 гектарів було спалено до середини серпня, перш ніж руйнівний жовтень збільшив це число до 988 087 гектарів за весь рік.

Оскільки сезон пожеж далекий від завершення, EFFIS попередив, що цього року може бути встановлено новий рекорд.

"Цей рік поки що трохи нижче 2017-го. Ситуація з посухою та надзвичайно високими температурами вплинула на всю Європу цього року, і загальна ситуація в регіоні викликає занепокоєння, хоча ми все ще перебуваємо в розпалі сезону пожеж",— сказав координатор EFFIS Хесус Сан-Мігель.

Іспанія, Румунія та Португалія – найбільше постраждали в ЄС від пожеж. Франція також сильно постраждала: станом на цей тиждень згоріло понад 60 000 гектарів, що значно перевищило попередній рекорд країни в 43 600 гектарів за весь 2019 рік.

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Починаючи з 2010 року спостерігається тенденція до збільшення кількості пожеж у Центральній та Північній Європі, причому пожежі трапляються в країнах.

Як повідомлялося, цьогорічна посуха у Європі може стати найгіршою за останні 500 років.