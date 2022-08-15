Лесные пожары в Европе приближаются к рекордному показателю

Европейский Союз находится на пути к рекордному сезону лесных пожаров, огонь уже уничтожил 660 тысяч гектаров территории.

Об этом сообщила Европейская информационная система о лесных пожарах (EFFIS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

С начала 2022 года пламя охватило площадь, более чем вдвое превышающую площадь Люксембурга.

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В 2017 году, когда до сих пор были сильнейшие лесные пожары в ЕС, около 420 000 гектаров было сожжено к середине августа, прежде чем разрушительный октябрь увеличил это число до 988 087 гектаров за весь год.

Поскольку сезон пожаров далек от завершения, EFFIS предупредил, что в этом году может быть установлен новый рекорд.

"Этот год пока немного ниже 2017-го. Ситуация с засухой и очень высокими температурами повлияла на всю Европу в этом году, и общая ситуация в регионе вызывает беспокойство, хотя мы все еще находимся в разгаре сезона пожаров", — сказал координатор EFFIS Хесус Сан-Мигель.

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Испания, Румыния и Португалия – больше всего пострадали в ЕС от пожаров. Франция также сильно пострадала: на эту неделю сгорело более 60 000 гектаров, что значительно превысило предыдущий рекорд страны в 43 600 гектаров за весь 2019 год.

Начиная с 2010 года, наблюдается тенденция к увеличению количества пожаров в Центральной и Северной Европе, причем пожары случаются в странах.

Как сообщалось, нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.