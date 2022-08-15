Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лесные пожары в Европе приближаются к рекордному показателю

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 10:35

Европейский Союз находится на пути к рекордному сезону лесных пожаров, огонь уже уничтожил 660 тысяч гектаров территории.

Об этом сообщила Европейская информационная система о лесных пожарах (EFFIS), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

С начала 2022 года пламя охватило площадь, более чем вдвое превышающую площадь Люксембурга.

Реклама:

В 2017 году, когда до сих пор были сильнейшие лесные пожары в ЕС, около 420 000 гектаров было сожжено к середине августа, прежде чем разрушительный октябрь увеличил это число до 988 087 гектаров за весь год.

Поскольку сезон пожаров далек от завершения, EFFIS предупредил, что в этом году может быть установлен новый рекорд.

"Этот год пока немного ниже 2017-го. Ситуация с засухой и очень высокими температурами повлияла на всю Европу в этом году, и общая ситуация в регионе вызывает беспокойство, хотя мы все еще находимся в разгаре сезона пожаров", — сказал координатор EFFIS Хесус Сан-Мигель.

ВИДЕО ДНЯ

Испания, Румыния и Португалия – больше всего пострадали в ЕС от пожаров. Франция также сильно пострадала: на эту неделю сгорело более 60 000 гектаров, что значительно превысило предыдущий рекорд страны в 43 600 гектаров за весь 2019 год.

Начиная с 2010 года, наблюдается тенденция к увеличению количества пожаров в Центральной и Северной Европе, причем пожары случаются в странах.

Как сообщалось, нынешняя засуха в Европе может стать самой худшей за последние 500 лет.

Темы: ЕвропапожарЕСэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Европа
5 стран Европы хотят продлить запрет на импорт зерна из Украины
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Здания евроинститутов подсветили сине-желтыми цветами ко Дню независимости Украины
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: