Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Ми знову протистоїмо спільному ворогу": Залужний привітав польських колег зі святом

Роман ПетренкоПонеділок, 15 серпня 2022, 11:09
Ми знову протистоїмо спільному ворогу: Залужний привітав польських колег зі святом
скріншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний польською мовою привітав військових Польщі з професійним святом та нагадав, що наші країни, як і 102 роки тому, воюють проти спільного ворога – Росії.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Дорогі побратими!

Реклама:

Від імені Збройних сил та від себе особисто вітаю вас із Днем війська польського.

У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність та врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі у тій війні була Українська Народна Республіка.

Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Залужний подякував польському народові за допомогу і підтримку у війні з Росією.

Нагадаємо: Речник Агентства озброєнь Міністерства національної оборони Польщі Кшиштоф Платек розповів про передачу Україні польських танків PT-91 Twardy.

Теми: ЗалужнийЗбройні силиПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: