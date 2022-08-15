"Ми знову протистоїмо спільному ворогу": Залужний привітав польських колег зі святом

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний польською мовою привітав військових Польщі з професійним святом та нагадав, що наші країни, як і 102 роки тому, воюють проти спільного ворога – Росії.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Дорогі побратими!

Від імені Збройних сил та від себе особисто вітаю вас із Днем війська польського.

У Варшавській битві ваш народ відстояв свою державність та врятував Європу від більшовицької навали. Союзником Польщі у тій війні була Українська Народна Республіка.

Сьогодні, як і 102 роки тому, ми знову разом протистоїмо спільному багатовіковому ворогу".

Деталі: Залужний подякував польському народові за допомогу і підтримку у війні з Росією.

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