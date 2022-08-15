Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Мы снова противостоим общему врагу": Залужный поздравил польских коллег с праздником

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 11:09
Мы снова противостоим общему врагу: Залужный поздравил польских коллег с праздником
скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный на польском языке поздравил военных Польши с профессиональным праздником и напомнил, что наши страны, как и 102 года назад, воюют против общего врага – России.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Дорогие собратья!

Реклама:

От имени Вооруженных сил и от себя лично поздравляю вас с Днем польского войска.

В Варшавском сражении ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика.

Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Залужный поблагодарил польский народ за помощь и поддержку в войне с Россией.

Напомним: Спикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy.

Темы: ЗалужныйВооруженные силыПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Залужный
"Знания и культура – это столбы, на которых держится фронт": обращение Залужного к 1 сентября
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: