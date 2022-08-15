"Мы снова противостоим общему врагу": Залужный поздравил польских коллег с праздником
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный на польском языке поздравил военных Польши с профессиональным праздником и напомнил, что наши страны, как и 102 года назад, воюют против общего врага – России.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "Дорогие собратья!
От имени Вооруженных сил и от себя лично поздравляю вас с Днем польского войска.
В Варшавском сражении ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика.
Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу".
Детали: Залужный поблагодарил польский народ за помощь и поддержку в войне с Россией.
Напомним: Спикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy.