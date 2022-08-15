Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мы снова противостоим общему врагу": Залужный поздравил польских коллег с праздником

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 11:09
скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный на польском языке поздравил военных Польши с профессиональным праздником и напомнил, что наши страны, как и 102 года назад, воюют против общего врага – России.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Дорогие собратья!

От имени Вооруженных сил и от себя лично поздравляю вас с Днем польского войска.

В Варшавском сражении ваш народ отстоял свою государственность и спас Европу от большевистского нашествия. Союзником Польши в этой войне была Украинская Народная Республика.

Сегодня, как и 102 года назад, мы снова вместе противостоим общему многовековому врагу".

Детали: Залужный поблагодарил польский народ за помощь и поддержку в войне с Россией.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Спикер Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши Кшиштоф Платек сообщил о передаче Украине польских танков PT-91 Twardy.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗалужныйВооруженные силыПольшаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоНесмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Латвия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2

обновлено в 15:24, фотоОккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку, погиб человек

Все новости...
Залужный
Тарас Чмут: Либо полностью все проиграем, либо полностью выиграем. Полупобеды быть не может
Залужный просит разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву, – нардеп
Залужный побеседовал с главнокомандующим силами НАТО в Европе
Последние новости
23:09
За полгода украинский экспорт упал на 24% – Госстат
23:02
Зеленский призывает РФ покинуть ЗАЭС ​​"без всяких условий"
22:59
Зеленский о фронте: Опираемся на Донбассе и Харьковщине, давим на юге
22:37
РФ заявила о нарушении британским военным самолетом её границ в Баренцевом море
22:28
В ООН опровергают обвинения со стороны РФ о якобы блокировании визита МАГАТЭ на ЗАЭС
22:21
Ряд мировых гигантов сократили деятельность в РФ, несмотря на заявления о полном выходе.
22:11
фото, видеоНесмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ
21:47
РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ
21:35
Россия уже завезла контрафактом товаров на 6,5 миллиарда долларов
21:28
Взрыв в ТРЦ в Ереване: количество погибших выросло, ищут более 20 человек
Все новости...