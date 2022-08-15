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Кличко закликав готувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри

Олена РощінаПонеділок, 15 серпня 2022, 11:26
Кличко закликав готувати на зиму теплий домашній одяг і ковдри
Віталій Кличко, фото з його Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко закликає киян підготуватися до того, що цієї зими у домівках буде холодно, можуть бути перебої з газо- та електропостачанням. 

Джерело: Віталій Кличко в інтерв'ю виданню "Бабель"

Пряма мова: "Не хочу всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре. Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії. 

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Газ – це відповідальність уряду, там нас запевнили, що газ для населення буде і що дорожчати він не буде. Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. 

Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу, вони підуть на лікарні, на садки і школи. 

Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18".

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Деталі: Кличко додав, що "можуть бути і перебої з електрикою", але влада зробить усе, аби цього не було.

"Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему", – уточнив він.

Мер також сказав, у березні в Києві перебували приблизно один мільйон киян, а зараз, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці приблизно три мільйони людей – хоч і не всі з них кияни. 

"Сьогодні офіційно стали на облік близько 120 тисяч внутрішніх переселенців, а за нашими розрахунками, їх близько 200 тисяч. А близько одного мільйона киян ще не повернулися в місто", – сказав Кличко.

Він також наголосив, що "Київ був метою агресора і метою агресора залишається", але запевнив, що столиця тепер набагато краще підготовлена до ймовірного наступу ворога. 

Теми: КиївопаленняелектроенергіяВіталій Кличко
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