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Кличко призвал готовить на зиму теплую домашнюю одежду и одеяла

Елена РощинаПонедельник, 15 августа 2022, 11:26
Виталий Кличко, фото из его Facebook

Городской глава Киева Виталий Кличко призывает киевлян подготовиться к тому, что этой зимой в домах будет холодно, могут быть перебои с газо- и электроснабжением.

Источник: Виталий Кличко в интервью изданию "Бабель"

Прямая речь: "Не хочу успокаивать всех и говорить, что все будет хорошо. Мы живем в суровых реалиях и должны просчитывать разные сценарии.

Газ – это ответственность правительства, там нас заверили, что газ для населения будет и что дорожать он не будет. Это ожидание. Но мы не исключаем, что могут быть террористические акты, атаки по газонасосным станциям. Этот сценарий мы тоже учитываем.

Мы закупили генераторы, топливо для этих генераторов. В первую очередь они пойдут на больницы, на сады и школы.

Мы сделаем все возможное и невозможное, что зависит от нас, чтобы в домах было тепло. Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18".

Детали: Кличко добавил, что "могут быть и перебои с электричеством", но власти сделают все, чтобы этого не было.

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"Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы. Если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно. Но это достаточно короткий промежуток времени, который необходим, чтобы решить проблему", – уточнил он.

Мэр также сказал, что в марте в Киеве находились примерно один миллион киевлян, а сейчас, по данным мобильных операторов о количестве телефонов в городе, в столице примерно три миллиона человек – хоть и не все из них киевляне.

"Сегодня официально стали на учет около 120 тысяч внутренних переселенцев, а по нашим расчетам, их около 200 тысяч. А около одного миллиона киевлян еще не вернулись в город", – сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что Киев был целью агрессора и целью агрессора остается, но заверил, что столица теперь гораздо лучше подготовлена ​​к вероятному наступлению врага.

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Темы: КиевотоплениеэлектроэнергияВиталий Кличко
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