Відкрито реєстрацію на тренінг "Як медіа виживати під час війни"

Відкрито реєстрацію на тренінг для журналістів "Як медіа виживати під час війни".

Організатор — "Школа економічної журналістики", спільний проєкт Deutsche Welle та "Української правди".

Тренінг відбудеться 20 серпня з 10:30 до 14:30 в онлайн-форматі. Авторка курсу — керівниця англомовної редакції "Української правди" Аліна Полякова.

Реклама:

Під час тренінгу вона поділиться досвідом УП — де брати гроші на роботу редакцій під час війни і як не треба фандрейзити.

Участь у тренінгу безкоштовна, кількість учасників обмежена.

Охочі взяти участь мають заповнити форму реєстрації до 18 серпня включно. Відібрані учасники отримають підтвердження реєстрації.

ВІДЕО ДНЯ

"Школа економічної журналістики" заснована у вересні 2017 року.

Восени 2020 року Школа успішно запустила онлайн-формат навчання.

Після початку повномасштабних воєнних дій в Україні викладачі "Школи економічної журналістики" розробили цикл тренінгів, які дають розуміння того, що відбувається в українському бізнесі та економіці під час війни.

Активності Школи спрямовані не лише на освіту журналістів, а й на створення дружньої спільноти випускників, які завжди можуть розраховувати на підтримку тренерів, організаторів та одне одного в реалізації своїх журналістських задумів та проєктів.