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Открыта регистрация на тренинг "Как медиа выживать во время войны"

"Украинская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 11:31
Руководитель англоязычной редакции "Украинской правды" Алина Полякова

Открыта регистрация на тренинг для журналистов "Как медиа выживать во время войны".

Организатор — "Школа экономической журналистики", совместный проект Deutsche Welle и "Украинской правды".

Тренинг состоится 20 августа с 10:30 до 14:30 в онлайн-формате. Автор курса – руководитель англоязычной редакции "Украинской правды" Алина Полякова.

Во время тренинга она поделится опытом УП — где брать деньги на работу редакций во время войны и как не надо фандрейзить.

Участие в тренинге бесплатное, количество участников ограничено.

Желающие поучаствовать должны заполнить форму регистрации до 18 августа включительно. Отобранные участники получат подтверждение регистрации.

"Школа экономической журналистики" основана в сентябре 2017 года.

Осенью 2020 года Школа успешно запустила онлайн-формат обучения.

После начала полномасштабных военных действий в Украине преподаватели Школы экономической журналистики разработали цикл тренингов, которые дают понимание того, что происходит в украинском бизнесе и экономике во время войны.

Активности Школы направлены не только на образование журналистов, но и создание дружественного сообщества выпускников, которые всегда могут рассчитывать на поддержку тренеров, организаторов и друг друга в реализации своих журналистских замыслов и проектов.

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