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Донеччина: окупанти обстріляли рятувальників, які гасили пожежу

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 серпня 2022, 11:58
фото ДСНС

Російські окупанти повторно обстріляли рятувальників, які гасили пожежу після обстрілу на Донеччині.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Черговий акт звірства від російських покидьків. Під час ліквідації пожежі, внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників.

14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун 1981 р.н. та Юрій Мінаков 1996 р.н".

Деталі: Повідомляється, що вночі молодшого сержанта служби цивільного захисту Мінакова доставили на реанімобілі до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І.Мечникова, він наразі перебуває в реанімації, його стан важкий.

Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування м. Добропілля, Покровського району. Його стан задовільний.

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Теми: Донецька областьвійна
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