Донетчина: оккупанты обстреляли спасателей, тушивших пожар

Российские оккупанты повторно обстреляли спасателей, которые тушили пожар после обстрела в Донецкой области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Очередной акт зверства от российских подонков. Во время ликвидации пожара, в результате повторного вражеского обстрела, ранены два спасателя.

14 августа в 18:06, во время тушения пожара кровли складского здания, возникшего в результате обстрела г. Белицкое, произошел повторный обстрел, в результате чего получили ранения пожарные-спасатели Юрий Фесун 1981 г.р. и Юрий Минаков 1996 г.р.".

Детали: Сообщается, что ночью младшего сержанта службы гражданской защиты Минакова доставили на реанимобиле в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И.Мечникова, он сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое.

Фесун находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения г. Доброполье, Покровского района. Его состояние удовлетворительное.