Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донетчина: оккупанты обстреляли спасателей, тушивших пожар

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 августа 2022, 11:58
Донетчина: оккупанты обстреляли спасателей, тушивших пожар
фото ГСЧС

Российские оккупанты повторно обстреляли спасателей, которые тушили пожар после обстрела в Донецкой области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Очередной акт зверства от российских подонков. Во время ликвидации пожара, в результате повторного вражеского обстрела, ранены два спасателя.

Реклама:

14 августа в 18:06, во время тушения пожара кровли складского здания, возникшего в результате обстрела г. Белицкое, произошел повторный обстрел, в результате чего получили ранения пожарные-спасатели Юрий Фесун 1981 г.р. и Юрий Минаков 1996 г.р.".

Детали: Сообщается, что ночью младшего сержанта службы гражданской защиты Минакова доставили на реанимобиле в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И.Мечникова, он сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое.

Фесун находится в травматологическом отделении больницы интенсивного лечения г. Доброполье, Покровского района. Его состояние удовлетворительное.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: