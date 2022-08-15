Росіяни обстріляли з артилерії прикордоння Чернігівщини

Російські окупанти здійснили масовані обстріли Новгород-Сіверської громади Чернігівської області 15 серпня.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram

Деталі: 15 серпня в період між 8 та 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади.

За даними Чауса, з 8 ранку було більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода.

Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - відбувся обстріл території біля села Пушкарі.

Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв.