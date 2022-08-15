Россияне обстреляли из артиллерии приграничье Черниговщины

Российские оккупанты совершили массированные обстрелы Новгород-Северской общины Черниговской области 15 августа.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Детали: 15 августа в период между 8 и 10 утра русская армия дважды обстреляла территорию общины.

По данным Чауса, с 8 утра было более 70 взрывов (вероятно вражеской артиллерии) в окрестностях села Каменская Слобода.

Есть повреждения гражданских построек. После 9 утра – произошел обстрел территории возле села Пушкари.

Около 60 взрывов. Также вероятно ствольная артиллерия. Предварительно, без жертв.