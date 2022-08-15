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Росія почала повертати жителів Маріуполя додому – радник мера

Олена РощінаПонеділок, 15 серпня 2022, 12:55

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія почала випроваджувати маріупольців додому: 13 серпня із Пскова відправили поїздом 60 людей. 

Джерело: Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. 

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В суботу 60 маріупольців "добровільно" завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростова-на-Дону, де їх зустрінуть органи "ДНР" та відвезуть додому".

Деталі: Андрющенко уточнив, що більшість із цих людей не має вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або "вламуватись у квартири інших маріупольців в евакуації".

"Чудовий реальний приклад "турботи" Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", – додав радник мера.

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Теми: Маріупольдепортація Росія
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