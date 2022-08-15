Россия начала возвращать жителей Мариуполя домой – советник мэра

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Россия начала выпроваживать мариупольцев домой: 13 августа из Пскова отправили поездом 60 человек.

Источник: Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Первый факт обратной депортации из России. Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой.

В субботу 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону, где их встретят органы "ДНР" и отвезут домой".

Детали: Андрющенко уточнил, что у большинства из этих людей нет уцелевшего жилья в городе и они вынуждены будут жить на улице или "вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации".

"Прекрасный реальный пример "заботы" России и ее возможностей. Современная Россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично ни звучала правда", – добавил советник мэра.