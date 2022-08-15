Кияни повернули близько 1 тисячі зброї, яку поліція видала на початку війни - Вигівський

У поліції Києва кажуть, що на початку війни видали на руки жителям міста для захисту від ворога понад 6,5 тисячі одиниць зброї, близько 1 тисячі одиниць уже повернуто.

Джерело: начальник ГУ Нацполіції у Києві Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Начальник столичної поліції запевняє, що зброю "видавали за обліком, та записували в журналах".

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За словами Вигівського, у березні був наказ МВС про затвердження порядку отримання зброї, і всім громадянам, кому зброю було видано, повідомили про необхідність прибути й отримати відповідні довідки. "Ця зброя була врахована", - уточнив він.

Водночас начальник главку поліції Києва наголосив, що зброю видавали громадянам не лише органи Нацполіції.

На думку Вигівського, рішення про видачу зброї українцям на початку повномасштабної війни було правильним, це допомогло захистити столицю від ворога.

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Пряма мова: "Із загальної кількості одержаної киянами зброї близько 1 тисячі одиниць було повернено, решта перебуває на обліку.

Наразі стоїть питання створення єдиного реєстру обігу зброї, воно потребує законодавчого врегулювання, це дасть змогу зробити інвентаризацію зброї, яка є на руках в українців.

І росіяни, і ДРГ, які були тут, побачили, що відбувається в Києві, зрозуміли, що по них стрілятимуть із кожного кута і з кожного вікна, щоб захистити свої сім'ї, свою рідну землю. І навіть ті, хто планував диверсійну діяльність – принишкли, бо ніхто не хотів отримати кулю...

Що буде далі зі зброєю – розбиратимемося, регулювання обігу та створення єдиного реєстру вкрай необхідне".