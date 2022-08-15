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Киевляне вернули около 1 тысячи оружия, которое полиция выдала в начале войны - Выговский

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 августа 2022, 13:45
Киевляне вернули около 1 тысячи оружия, которое полиция выдала в начале войны - Выговский
ИВАН ВЫГОВСКИЙ, ФОТО МВД

В полиции Киева говорят, что в начале войны выдали на руки жителям города для защиты от врага более 6,5 тысяч единиц оружия, около 1 тысячи единиц уже возвращены.

Источник: начальник ГУ Нацполиции в Киеве Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Начальник столичной полиции уверяет, что оружие "выдавали по учету и записывали в журналах".

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По словам Выговского, в марте был приказ МВД об утверждении порядка получения оружия и всем гражданам, кому оружие было выдано, сообщили о необходимости прибыть и получить соответствующие справки. "Это оружие было учтено", - уточнил он.

В то же время начальник главка полиции Киева подчеркнул, что оружие выдавали гражданам не только органы Нацполиции.

По мнению Выговского, решение о выдаче оружия украинцам в начале полномасштабной войны было верным, это помогло защитить столицу от врага.

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Прямая речь: "Из общего количества полученного киевлянами оружия около 1 тысячи единиц были возвращены, остальные состоят на учете.

Сейчас стоит вопрос создания единого реестра обращения оружия, он требует законодательного урегулирования, это позволит сделать инвентаризацию оружия, которое есть на руках у украинцев.

И россияне, и ДРГ, которые были здесь, увидели, что происходит в Киеве, поняли, что по ним будут стрелять из каждого угла и из каждого окна, чтобы защитить свои семьи, свою родную землю. И даже те, кто планировал диверсионную деятельность – притихли, потому что никто не хотел получить пулю...

Что будет дальше с оружием – будем разбираться, регулирование обращения и создание единого реестра крайне необходимо".

Темы: оружиеКиевполиция
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