У Фінляндії на одній з найбільш відвідуваних пам'яток туристів з РФ зустрічають під гімн України

На одній з найбільш відвідуваних природних пам'яток Фінляндії туристів з Росії зустрічають під гімн України.

Про це пише AFP, повідомляє "Європейська правда".

Щодня підняття шлюзів майже столітньої дамби на річці Іматранкоскі поблизу міста Іматра зазвичай супроводжується звуками музики фінського композитора Яна Сібеліуса.

Дамба на річці Іматра (фото - AFP)

Сотні глядачів зазвичай збираються на мосту в місті Іматра, щоб спостерігати за водою, що протікає під дамбою. З кінця липня місто розпочинає шоу з виконання гімну України.

Також у сусідньому місті Лаппеенранта щовечора над ратушею, звідки відкривається вид на популярні серед російських туристів торгові центри, грає гімн України.

"Мета полягає в тому, щоб висловити рішучу підтримку Україні та засудити агресивну війну", — сказав мер Лаппеенранти Кіммо Ярва.

Зараз для багатьох росіян Фінляндія є воротами в Європу. Через війну проти України повітряний простір ЄС закритий для російських літаків. Однак, росіяни із візами можуть подолати сухопутний кордон і далі подорожувати по Європі.

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Нагадаємо, уряд Фінляндії цього тижня почне обговорення щодо ідеї візових обмежень для громадян Російської Федерації у зв’язку з її агресивною війною проти України.

За обмеження видачі росіянам туристичних віз найбільш активно виступають країни Балтії та Фінляндія, ідею підтримала також головуюча у Раді ЄС Чехія.

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