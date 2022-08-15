Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Финляндии на одной из самых посещаемых достопримечательностей туристов из РФ встречают гимном Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 13:56

На одной из самых посещаемых достопримечательностей Финляндии туристов из России встречают под гимн Украины.

Об этом пишет AFP, сообщает "Европейская правда".

Ежедневно подъем шлюзов почти столетней дамбы на реке Иматранкоски вблизи города Иматра обычно сопровождается звуками музыки финского композитора Яна Сибелиуса.

Реклама:
Дамба на річці Іматра (фото - AFP)
Дамба на реке Иматра (фото AFP)

Сотни зрителей обычно собираются на мосту в городе Иматра, чтобы наблюдать за водой, протекающей под дамбой. С конца июля город начинает шоу с исполнения гимна Украины.

Также в соседнем городе Лаппеенранта каждый вечер над ратушей, откуда открывается вид на популярные среди российских туристов торговые центры, играет гимн Украины.

"Цель состоит в том, чтобы выразить решительную поддержку Украине и осудить агрессивную войну", - сказал мэр Лаппеенранта Киммо Ярва.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас для многих россиян Финляндия – ворота в Европу, ведь из-за войны против Украины воздушное пространство ЕС закрыто для российских самолетов. Однако россияне с визами могут преодолеть сухопутную границу и дальше путешествовать по Европе.

Напомним, правительство Финляндии на этой неделе начнет обсуждение идеи визовых ограничений для граждан Российской Федерации в связи с ее агрессивной войной против Украины.

За ограничение выдачи россиянам туристических виз наиболее активно выступают страны Балтии и Финляндия, идею поддержала также председательствующая в Совете ЕС Чехия.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ

Темы: ФинляндияУкраинаРосcиятуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: