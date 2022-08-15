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В Финляндии на одной из самых посещаемых достопримечательностей туристов из РФ встречают гимном Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 13:56

На одной из самых посещаемых достопримечательностей Финляндии туристов из России встречают под гимн Украины.

Об этом пишет AFP, сообщает "Европейская правда".

Ежедневно подъем шлюзов почти столетней дамбы на реке Иматранкоски вблизи города Иматра обычно сопровождается звуками музыки финского композитора Яна Сибелиуса.

Дамба на річці Іматра (фото - AFP)
Дамба на реке Иматра (фото AFP)

Сотни зрителей обычно собираются на мосту в городе Иматра, чтобы наблюдать за водой, протекающей под дамбой. С конца июля город начинает шоу с исполнения гимна Украины.

Также в соседнем городе Лаппеенранта каждый вечер над ратушей, откуда открывается вид на популярные среди российских туристов торговые центры, играет гимн Украины.

"Цель состоит в том, чтобы выразить решительную поддержку Украине и осудить агрессивную войну", - сказал мэр Лаппеенранта Киммо Ярва.

Сейчас для многих россиян Финляндия – ворота в Европу, ведь из-за войны против Украины воздушное пространство ЕС закрыто для российских самолетов. Однако россияне с визами могут преодолеть сухопутную границу и дальше путешествовать по Европе.

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Напомним, правительство Финляндии на этой неделе начнет обсуждение идеи визовых ограничений для граждан Российской Федерации в связи с ее агрессивной войной против Украины.

За ограничение выдачи россиянам туристических виз наиболее активно выступают страны Балтии и Финляндия, идею поддержала также председательствующая в Совете ЕС Чехия.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ

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Темы: ФинляндияУкраинаРосcиятуризм
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