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Латвія надаватиме реабілітаційні послуги важкопораненим військовим з України

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 13:30

Латвія з 15 серпня відновлює програму реабілітації поранених українських військовослужбовців.

Про це повідомило МЗС країни у понеділок, повідомляє "Європейська правда"

12 українських військовослужбовців розпочнуть тритижневий курс лікування у Національному реабілітаційному центрі "Вайварі", щоб отримати реабілітаційні послуги та відновитись після тяжких травм, отриманих при захисті України від нападу російських військових.

Реабілітація пройде у рамках програми, яку координує міністерство закордонних справ Латвії.

Зважаючи на повномасштабну війну Росії, уряд Латвії 7 березня погодився відновити програму державної підтримки реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення в Україні.

Кабінет міністрів виділив із держбюджетної програми "Кошти на випадок непередбачених обставин" пакет у розмірі 280 тисяч євро на реабілітацію військовослужбовців, які постраждали під час конфлікту в Україні.

Кошти покривають витрати на реабілітацію, транспортні витрати та витрати на технічні засоби.

Надання медичної допомоги пораненим під час збройного конфлікту на сході України розпочалось у 2014 році. До 2019 року лікування у латвійських медичних закладах отримали 58 поранених українців.

ВІДЕО ДНЯ

У липні стало відомо, що понад 50 українських військових і правоохоронців лікуються в Литві.

Українські військові перебувають на лікуванні і в Польщі.

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Теми: ЛатвіяУкраїнавійнамедицина
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