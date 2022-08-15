Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 13:30

Латвия с 15 августа возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Об этом сообщил МИД страны в понедельник, сообщает "Европейская правда".

12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайваре", чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения российских военных.

Реклама:

Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой Министерством иностранных дел Латвии.

Учитывая полномасштабную войну России, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине.

Кабинет министров выделил из госбюджетной программы "Средства на случай непредвиденных обстоятельств" пакет в размере 280 тысяч евро на реабилитацию пострадавших во время конфликта военнослужащих в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Денежные средства покрывают расходы на реабилитацию, транспортные расходы и расходы на технические средства.

Оказание медицинской помощи раненым во время вооруженного конфликта на востоке Украины началось в 2014 году. К 2019 году лечение в латвийских медицинских учреждениях получили 58 раненых украинцев.

В июле стало известно, что более 50 украинских военных и полицейских лечатся в Литве.

Украинские военные находятся на лечении и в Польше.

Темы: ЛатвияУкраинавойнамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: