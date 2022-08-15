Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины

Латвия с 15 августа возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Об этом сообщил МИД страны в понедельник, сообщает "Европейская правда".

12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайваре", чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения российских военных.

Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой Министерством иностранных дел Латвии.

Учитывая полномасштабную войну России, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине.

Кабинет министров выделил из госбюджетной программы "Средства на случай непредвиденных обстоятельств" пакет в размере 280 тысяч евро на реабилитацию пострадавших во время конфликта военнослужащих в Украине.

Денежные средства покрывают расходы на реабилитацию, транспортные расходы и расходы на технические средства.

ВИДЕО ДНЯ

Оказание медицинской помощи раненым во время вооруженного конфликта на востоке Украины началось в 2014 году. К 2019 году лечение в латвийских медицинских учреждениях получили 58 раненых украинцев.

В июле стало известно, что более 50 украинских военных и полицейских лечатся в Литве.

Украинские военные находятся на лечении и в Польше.