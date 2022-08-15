Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 13:30

Латвия с 15 августа возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Об этом сообщил МИД страны в понедельник, сообщает "Европейская правда".

12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайваре", чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения российских военных.

Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой Министерством иностранных дел Латвии.

Учитывая полномасштабную войну России, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине.

Кабинет министров выделил из госбюджетной программы "Средства на случай непредвиденных обстоятельств" пакет в размере 280 тысяч евро на реабилитацию пострадавших во время конфликта военнослужащих в Украине.

Денежные средства покрывают расходы на реабилитацию, транспортные расходы и расходы на технические средства.

ВИДЕО ДНЯ

Оказание медицинской помощи раненым во время вооруженного конфликта на востоке Украины началось в 2014 году. К 2019 году лечение в латвийских медицинских учреждениях получили 58 раненых украинцев.

В июле стало известно, что более 50 украинских военных и полицейских лечатся в Литве.

Украинские военные находятся на лечении и в Польше.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЛатвияУкраинавойнамедицина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видеоНесмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Латвия передала Украине вертолеты Ми-17 и Ми-2

обновлено в 15:24, фотоОккупанты ударили по Харькову: попали в многоэтажку, погиб человек

Все новости...
Латвия
В Латвии готовят проект закона по ограничению использования русского языка
Премьер Латвии: решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС
В Латвии признали, что вряд ли смогут принять большее количество беженцев из Украины
Последние новости
01:48
Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование "Юг"
00:58
фотоГаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников
00:40
Вражеские обстрелы Сумщины: на мине подорвался комбайнер
23:49
картаПочти по всей Украине – воздушная тревога
23:43
Похитили на работе и привезли мёртвым. Как россияне убивают людей на Херсонщине
23:33
Харьков под артобстрелом – мэр
23:27
В РФ похвастались, что продадут за границу оружия на 16 млрд долларов
23:09
За полгода украинский экспорт упал на 24% – Госстат
23:02
Зеленский требует от РФ покинуть ЗАЭС ​​"без всяких условий"
22:59
Зеленский о фронте: Опираемся на Донбассе и Харьковщине, давим на юге
Все новости...