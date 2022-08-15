У кафе Криму включили пісню про "Азов" та смерть росіян – діджея арештували

Російський "суд" в окупованому Криму заарештував на 10 діб діджея, який увімкнув пісню "Дике поле" українського репера YARMAK у кафе міста Щолкіне.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на рішення "Ленінського районного суду" Криму

Деталі: Чоловіка звинуватили у тому, що у кафе на проекторі "демонструвалася нацистська символіка" полку "Азов".

Діджея арештували на 10 діб. Він сказав, що пісню йому замовив відвідувач, а зміст та кліп йому нібито були невідомі.

Російські пропагандисти вже опублікували відео свідчень діджея та чоловіка, який замовив пісню.

Довідка: Пісня "Дике поле" - про війну, полку "Азов" та російську агресію.

Наприклад, у пісні є слова "Знову орда із боліт наступає, / Суні і суні, та враг не знає, / Що на нього в нашому краю / Тільки смерть чекає" чи "І ще покаже свою міць полк Азова!".