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В кафе Крыма включили песню об "Азове" и смерти россиян – диджея арестовали

Роман ПетренкоПонедельник, 15 августа 2022, 14:05
скриншот с клипа

Российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе города Щелкино.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на решение "Ленинского районного суда" Крыма

Детали: Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе "демонстрировалась нацистская символика" полка "Азов".

Диджей арестован на 10 суток. Он сказал, что песню ему заказал посетитель, а содержание и клип ему якобы были неизвестны.

Российские пропагандисты уже опубликовали видео признательных показаний диджея и мужчины, который заказал песню.

Справка: Песня "Дикое поле" - о войне, полке "Азов" и российской агрессии.

Например, в песне есть слова "Знову орда із боліт наступає, / Суне і суне, та ворог не знає, / Що на нього в нашім краю / Тільки смерть чекає" или "І ще покаже свою міць полк Азова!".

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Темы: КрымоккупацияАзовмузыка
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