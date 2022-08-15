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Завершено розслідування щодо натхненника силового розгону Євромайдану - ДБР

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 серпня 2022, 14:38
Володимир Сівкович. фото з відкритих джерел

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Джерело: ДБР, ОГП

Дослівно: "Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду".

Деталі: За даними слідства, Сівкович був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Слідство встановило, що для цього колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його ж кабінеті.

Він вмовив правоохоронця видати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик.

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При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо.

Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства.

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Відносно підозрюваного, який переховується на території держави-агресора, слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно).

Також надано дозвіл на здійснення відносно нього спеціального досудового розслідування.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

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Теми: ЄвромайданДБР
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