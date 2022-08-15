Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Завершено расследование относительно вдохновителя силового разгона Евромайдана - ГБР

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 августа 2022, 14:38
Завершено расследование относительно вдохновителя силового разгона Евромайдана - ГБР
Владимир Сивкович. фото из открытых источников

Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Источник: ГБР, ОГП

Дословно: "После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд".

Реклама:

Детали: По данным следствия, Сивкович был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Следствие установило, что для этого бывшее должностное лицо вступило в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлияло на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его же кабинете.

Он уговорил правоохранителя издать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от граждан, реализовавших свое конституционное право на мирное собрание.

ВИДЕО ДНЯ

В результате выполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик.

При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа".

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия.

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.

Относительно подозреваемого, скрывающегося на территории государства-агрессора, следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

Также дано разрешение на осуществление в отношении него специального досудебного расследования.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Темы: ЕвромайданГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: