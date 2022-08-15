Завершено расследование относительно вдохновителя силового разгона Евромайдана - ГБР

Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Источник: ГБР, ОГП

Дословно: "После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд".

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Детали: По данным следствия, Сивкович был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Следствие установило, что для этого бывшее должностное лицо вступило в сговор с бывшим главой Киевской городской государственной администрации и повлияло на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его же кабинете.

Он уговорил правоохранителя издать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Незалежности от граждан, реализовавших свое конституционное право на мирное собрание.

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В результате выполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик.

При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа".

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия.

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.

Относительно подозреваемого, скрывающегося на территории государства-агрессора, следственный судья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно).

Также дано разрешение на осуществление в отношении него специального досудебного расследования.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.