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Рада закликала світ покарати Росію за тероризм на ЗАЕС

Олександр ШумілінПонеділок, 15 серпня 2022, 15:42

Верховна Рада звернулася до світових організацій, парламентів та урядів держав із закликом засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Відповідну постанову підтримав 301 нардеп.

Рада закликала міжнародне співтовариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", підприємств та організацій, що входять до її складу, а також проти керівників "Росатома".

Також Рада закликала ООН і МАГАТЕ організувати спільну без пекову місію на ЗАЕС.

Дослівно: "Згідно з документом парламентам та урядам держав – членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонується звернутися до Генеральної конференції Агентства щодо призупинення дії привілеїв та прав російської федерації як члена МАГАТЕ, а також позбавлення Росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у різних програмах співробітництва".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок в "Енергоатомі" повідомили, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки, оскільки росіяни обстріляли ряд корпусів, зокрема, пожежну частину.
  • Раніше США на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.

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Теми: Верховна РадаЗАЕСенергетика
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