Рада закликала світ покарати Росію за тероризм на ЗАЕС
Верховна Рада звернулася до світових організацій, парламентів та урядів держав із закликом засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.
Джерело: Енергоатом
Деталі: Відповідну постанову підтримав 301 нардеп.
Рада закликала міжнародне співтовариство застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", підприємств та організацій, що входять до її складу, а також проти керівників "Росатома".
Також Рада закликала ООН і МАГАТЕ організувати спільну без пекову місію на ЗАЕС.
Дослівно: "Згідно з документом парламентам та урядам держав – членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонується звернутися до Генеральної конференції Агентства щодо призупинення дії привілеїв та прав російської федерації як члена МАГАТЕ, а також позбавлення Росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у різних програмах співробітництва".
Передісторія:
- У понеділок в "Енергоатомі" повідомили, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки, оскільки росіяни обстріляли ряд корпусів, зокрема, пожежну частину.
- Раніше США на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ.