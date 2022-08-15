Совет призвал мир наказать Россию за терроризм на ЗАЭС
Верховная Рада обратилась к мировым организациям, парламентам и правительствам государств с призывом осудить акт ядерного терроризма, который осуществляет Россия на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Источник: Энергоатом
Детали: Соответствующее постановление поддержал 301 нардеп.
Рада призвала международное сообщество применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", входящих в ее состав предприятий и организаций, а также против руководителей "Росатома".
Также Рада призвала ООН и МАГАТЭ организовать совместную безпековую миссию на ЗАЭС.
Дословно: "Согласно документу парламентам и правительствам государств – членов Международного агентства по атомной энергии предлагается обратиться к Генеральной конференции Агентства по приостановлению действия привилегий и прав российской федерации как члена МАГАТЭ, а также лишение России права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в разных программах сотрудничества".
Предыстория:
- В понедельник в "Энергоатоме" сообщили, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности, поскольку россияне обстреляли ряд корпусов, в частности пожарную часть.
- Ранее США на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно вывести оттуда российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.