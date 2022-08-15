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Совет призвал мир наказать Россию за терроризм на ЗАЭС

Александр ШумилинПонедельник, 15 августа 2022, 15:42
Совет призвал мир наказать Россию за терроризм на ЗАЭС

Верховная Рада обратилась к мировым организациям, парламентам и правительствам государств с призывом осудить акт ядерного терроризма, который осуществляет Россия на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Источник: Энергоатом

Детали: Соответствующее постановление поддержал 301 нардеп.

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Рада призвала международное сообщество применить санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации "Росатом", входящих в ее состав предприятий и организаций, а также против руководителей "Росатома".

Также Рада призвала ООН и МАГАТЭ организовать совместную безпековую миссию на ЗАЭС.

Дословно: "Согласно документу парламентам и правительствам государств – членов Международного агентства по атомной энергии предлагается обратиться к Генеральной конференции Агентства по приостановлению действия привилегий и прав российской федерации как члена МАГАТЭ, а также лишение России права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в разных программах сотрудничества".

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Предыстория:

  • В понедельник в "Энергоатоме" сообщили, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности, поскольку россияне обстреляли ряд корпусов, в частности пожарную часть.
  • Ранее США на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно вывести оттуда российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

Темы: Верховная РадаЗАЭСэнергетика
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