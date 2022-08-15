Захисники знищили 2 склади з ворожими боєприпасами – ОК "Південь"

Станом на 15 серпня українські захисники у напрямку півдня країни знищили 31 окупанта та 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівцях.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашисти, 1 танку Т-72, 2 самохідних гармати "Піон", 1 самохідну артустановку, 1 мінометний комплекс "Сані" та 2 одиниці автомобільної техніки.

Також знищено 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці".

Деталі: Також повідомляється, що у Чорному морі росіяни збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні до 3, кількість ракет "Калібр" - до 24.