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Захисники знищили 2 склади з ворожими боєприпасами – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Понеділок, 15 серпня 2022, 16:47
Захисники знищили 2 склади з ворожими боєприпасами – ОК Південь

Станом на 15 серпня українські захисники у напрямку півдня країни знищили 31 окупанта та 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівцях. 

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашисти, 1 танку Т-72, 2 самохідних гармати "Піон", 1 самохідну артустановку, 1 мінометний комплекс "Сані" та 2 одиниці автомобільної техніки.

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Також знищено 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці".

Деталі: Також повідомляється, що у Чорному морі росіяни збільшили кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні до 3, кількість ракет "Калібр" - до 24.

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Теми: УкраїнавійнаРосіяЗбройні сили
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