Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Защитники уничтожили 2 склада с вражескими боеприпасами – ОК "Юг"

Мазуренко Алена Понедельник, 15 августа 2022, 16:47

По состоянию на 15 августа украинские защитники в направлении юга страны уничтожили 31 оккупанта и 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровцах.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач обеспечены подтвержденные потери врага в количестве 31 рашиста, 1 танка Т-72, ​​2 самоходных пушки "Пион", 1 самоходная артустановка, 1 минометный комплекс "Сани" и 2 единицы автомобиля. .

Также уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровке".

Детали: Также сообщается, что в Черном море россияне увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве до 3, количество ракет "Калибр" - до 24.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: УкраинавойнаРосcияВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр

фотоГаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников

фото, видеоНесмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма

Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Все новости...
Украина
В Финляндии на одной из самых посещаемых достопримечательностей туристов из РФ встречают гимном Украины
Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины
Новый заем для Украины в 5 миллиардов долларов от МВФ может успокоить кредиторов
Последние новости
05:18
Канада заморозила активов и имущества РФ почти на $320
04:20
Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр
03:47
Штаты, Южная Корея и Япония провели учения по противоракетной обороне – Пентагон
02:45
В США изменили стратегию прививок против обезьяньей оспы
01:48
Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование "Юг"
00:58
фотоГаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников
00:40
Вражеские обстрелы Сумщины: на мине подорвался комбайнер
23:49
картаПочти по всей Украине – воздушная тревога
23:43
Похитили на работе и привезли мёртвым. Как россияне убивают людей на Херсонщине
23:33
Харьков под артобстрелом – мэр
Все новости...