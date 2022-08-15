Защитники уничтожили 2 склада с вражескими боеприпасами – ОК "Юг"

По состоянию на 15 августа украинские защитники в направлении юга страны уничтожили 31 оккупанта и 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровцах.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач обеспечены подтвержденные потери врага в количестве 31 рашиста, 1 танка Т-72, ​​2 самоходных пушки "Пион", 1 самоходная артустановка, 1 минометный комплекс "Сани" и 2 единицы автомобиля. .

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Также уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровке".

Детали: Также сообщается, что в Черном море россияне увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве до 3, количество ракет "Калибр" - до 24.