Експрокурор присвоїв 8 кілограмів золота - антикорупційники

Колишній прокурор, який займається адвокатською діяльністю, привласнив 8 кілограмів золота вартістю 11 мільйонів гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАБУ

Деталі: 15 серпня 2022 року експрокурору вручено повідомлення про підозру.

В ході досудового розслідування було встановлено, що наприкінці 2019 – початку 2020 року прокурор однієї з місцевих прокуратур Києва на підставі наказу про відрядження здійснював повноваження у кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України.

Користуючись повноваженнями прокурора у справі чоловік вирішив заволодіти майном, що було попередньо вилучено ним під час обшуку.

Прокурор підробив процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо походження майна та у подальшому, маючи до нього доступ, незаконно заволодів золотом вагою понад 8 кг та вартістю понад 11 млн гривень.

Слідство триває.