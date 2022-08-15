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Экс-прокурор присвоил 8 килограммов золота – антикоррупционщики

Валентина РоманенкоПонедельник, 15 августа 2022, 17:11

Бывший прокурор, занимающийся адвокатской деятельностью, присвоил 8 килограммов золота стоимостью 11 миллионов гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ

Детали: 15 августа 2022 года экспрокурору вручено сообщение о подозрении.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в конце 2019 - начале 2020 годов прокурор одной из местных прокуратур Киева на основании приказа о командировке осуществлял полномочия в уголовном производстве в составе группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Пользуясь полномочиями прокурора по делу, мужчина решил завладеть имуществом, которое было предварительно изъято им во время обыска.

Прокурор поддел процессуальные документы в уголовном производстве по происхождению имущества и в дальнейшем, имея к нему доступ, незаконно завладел золотом весом более 8 кг и стоимостью более 11 млн гривен.

Следствие продолжается.

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Темы: Антикоррупционная прокуратураНАБУ
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