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Російського чиновника знайшли мертвим на Донбасі

Альона Мазуренко Понеділок, 15 серпня 2022, 17:40
Російського чиновника знайшли мертвим на Донбасі

Російського заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайшли мертвим на окупованій території України у так званій "ДНР". Новіков нібито поїхав на Донбас із "волонтерською" місією, але потрапив під обстріл 10 липня під Шахтарським.

Джерело: російське прокремлівське видання "ТАСС" з посиланням на голову громадської палати Юрія Шамкова

Пряма мова Шамкова: "Підтверджується інформація, що Євген Олександрович загинув у "ДНР". Він виїхав на початку липня з волонтерською місією.

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10 липня вони потрапили під обстріл, це було у Шахтарському районі. Ми разом із близькими сподівалися до останнього, що він живий, але нещодавно його впізнали. Цього тижня тіло вже мають доставити до Барнаула".

Деталі: За словами Шамкова, із "волонтерською" місією на окуповану територію України Новіков поїхав уперше.

Його родичі повідомляли про зникнення в донецьких пабліках у соцмережах: "На грудях у Новікова — татуювання ведмедя".

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Повідомляється, що 2 "волонтери" загальноросійської громадської молодіжної "патріотичної" організації "Наследіє" 10 липня постраждали і 4 зникли безвісти під час обстрілу Шахтарського району окупованої частини Донецької області.

За словами ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, внаслідок обстрілу Шахтарського району зазнали поранень 11 людей, 3 - загинули.

Довідка: Громадська палата РФ — консультативно-дорадчий орган у Росії, створений у 2005 році. Члени палати не отримують зарплати, але сам апарат перебуває на держфінансуванні РФ і бере участь у держзакупівлях.

ГП РФ обирається кожні 3 роки та має здійснювати взаємодію громадян з органами держвлади та місцевого самоврядування з метою "обліку потреб та інтересів громадян РФ, захисту їх прав і свобод при формуванні та реалізації державної політики, а також з метою здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади РФ".

Теми: окупаціявійнаДНР
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