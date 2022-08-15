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Российского чиновника нашли мертвым на Донбассе

Мазуренко Алена Понедельник, 15 августа 2022, 17:40

Заместителя председателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова нашли мертвым на оккупированной территории Украины в так называемой "ДНР". Новиков якобы поехал с "волонтерской" миссией, но попал под обстрел 10 июля под Шахтерском.

Источник: российское прокремлевское издание "ТАСС" со ссылкой на председателя общественной палаты Юрия Шамкова

Прямая речь Шамкова: "Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в "ДНР". Он уехал в начале июля с волонтерской миссией.

10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали. На этой неделе тело уже должны доставить в Барнаул".

Детали: По словам Шамкова, с "волонтерской" миссией на оккупированную территорию Украины Новиков поехал впервые.

Его родственники сообщали о пропаже в донецких пабликах в соцсетях: "На груди у Новикова — татуировка медведя".

 

Сообщается, что 2 "волонтера" общероссийской общественной молодежной "патриотической" организации "Наследие" 10 июля пострадали и 4 пропали без вести при обстреле Шахтерского района оккупированной части Донецкой области.

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По словам главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, в результате обстрела Шахтерского района получили ранения 11 человек, 3 - погибли.

Справка: Общественная палата РФ — консультативно-совещательный орган в России, созданный в 2005 году. Члены палаты не получают зарплат, но сам аппарат находится на государственном финансировании РФ и участвует в государственных закупках.

ОП РФ избирается каждые 3 года и осуществляет взаимодействие граждан с органами госвласти и местного самоуправления в целях "учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти".

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Темы: оккупациявойнаДНР
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