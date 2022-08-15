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Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 серпня 2022, 19:09
ілюстративне фото Офісу президента

Під головуванням президента України Володимира Зеленського у понеділок відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони у Олексій Данілов у Twitter

Деталі: Повідомляється, що на засіданні обговорили цілий низку актуальних безпекових питань, зокрема поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів глави держави, які були прийнятті на попередніх засіданнях Ставки.

Крім того, було заслухано доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", уведеного в дію указом президента України від 26.08.2021 № 446.

Вказано, що стосовно всіх розглянутих питань порядку денного ухвалено відповідні рішення.

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Теми: ЗеленськийвійнаРНБО
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