Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter

Детали: Сообщается, что на заседании обсудили целый ряд актуальных вопросов безопасности, в частности текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов главы государства, принятых на предыдущих заседаниях Ставки.

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Кроме того, был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента Украины от 26.08.2021 №446.

Указано, что в отношении всех рассмотренных вопросов повестки были приняты соответствующие решения.