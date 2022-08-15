Китай оголосив нові військові навчання довкола Тайваню після прибуття делегації Конгресу США

Китай оголосив нові військові навчання довкола Тайваню на тлі прибуття на острів нової делегації членів Конгресу США, яка планує залишатися там до вечора 15 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

В оборонному відомстві заявили, що мета навчань - "рішуча відповідь і стримування проти змови й провокації між США і Тайванем". Незрозуміло, чи анонсовані маневри вже почалися, оскільки цього разу, на відміну від попередніх, деталей щодо часу і зони проведення не надали.

Речник МЗС Китаю Ванг Венбін на брифінгу 15 серпня заявив, що Китай "вживатиме рішучих і сильних заходів для захисту національного суверенітету й територіальної цілісності" та звинуватив "групу американських політиків" у намірах підірвати принцип "одного Китаю".

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо про поїздку на острів нової делегації членів Конгресу США - через 12 днів після гучної поїздки спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, що стала найвищим візитом посадовця США за останні 25 років. Китай відреагував на візит масштабними військовими навчаннями довкола острова та запровадив санкції проти Пелосі і її найближчих родичів.

Навіть після завершення навчань китайські літаки щоденно перетинають умовну лінію розмежування серед Тайванської протоки. В оборонному відомстві Тайваню заявляють, що лише за неділю таких бойових літаків було 10, а загалом у зоні довкола острова на 17 годину за місцевим часом зафіксували 22 китайських військових літаки та шість кораблів.

Офіційна позиція США щодо Тайваню полягає у тому, що Вашингтон не визнає незалежності Тайваню і не має з ним офіційних дипломатичних відносин (але все одно має представництво, де-факто посольство), та виступає за те, щоби Тайвань і Пекін мирно вирішили питання, але зобов’язується подбати про те, щоб Тайвань міг захиститися у разі нападу.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном.