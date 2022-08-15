Китай объявил новые военные учения вокруг Тайваня после приезда делегации Конгресса США

Китай объявил новые военные учения вокруг Тайваня на фоне прибытия на остров новой делегации членов Конгресса США, которая планирует оставаться там до 15 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

В оборонном ведомстве заявили, что цель учений – "решительный ответ и сдерживание против заговора и провокации между США и Тайванем". Неизвестно, начались ли уже анонсированные маневры, поскольку в этот раз, в отличие от предыдущих, деталей относительно времени и зоны проведения не предоставили.

Спикер МИД Китая Ванг Венбин на брифинге 15 августа заявил, что Китай "предпримет решительные и сильные меры по защите национального суверенитета и территориальной целостности" и обвинил "группу американских политиков" в намерениях подорвать принцип "одного Китая".

Напомним, 14 августа стало известно о поездке на остров новой делегации членов Конгресса США - спустя 12 дней после громкой поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, ставшей наивысшим визитом чиновника США за последние 25 лет. Китай отреагировал на визит масштабными военными учениями вокруг острова и ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Даже после завершения учений китайские самолеты ежедневно пересекают условную линию разграничения среди Тайваньского пролива. В оборонном ведомстве Тайваня заявляют, что только за воскресенье таких боевых самолетов было 10, а всего в зоне вокруг острова на 17 часов по местному времени зафиксировали 22 китайских военных самолета и шесть кораблей.

Официальная позиция США относительно Тайваня состоит в том, что Вашингтон не признает независимость Тайваня и не имеет с ним официальных дипломатических отношений (но все равно имеет представительство, де-факто посольство), и выступает за то, чтобы Тайвань и Пекин мирно решили вопрос, но обязуется позаботиться о том, чтобы Тайвань мог защититься в случае нападения.

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