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Подумайте про дисидентів: Шольц не підтримує заборону видачі туристичних віз росіянам

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 19:52

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, незважаючи на те, що є місце для дебатів на європейському рівні щодо заборони видачі віз російським туристам, важливо не ускладнювати життя опонентам Кремля, які тікають з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Для нас важливо те, що ми розуміємо, що багато людей тікають з Росії, тому що вони не згодні з російським режимом", — сказав він після зустрічі з лідерами країн Північної Європи в Осло в понеділок.

"Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати виїзд з країни, відмежування від керівництва і диктатури в Росії", - додав Шольц.

Кілька європейських країн, у тому Фінляндія, прем’єрка якої також була на зустрічі, закликали заборонити російським туристам в'їзд до ЄС, щоб гарантувати, що вони також сплатять штраф за вторгнення Росії в Україну.

Уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами - з кількома винятками, а раніше країна припинила видавати громадянам туристичні візи.

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Теми: НімеччинаШольц
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