Подумайте о диссидентах: Шольц не поддерживает запрет на выдачу туристических виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на то, что есть место для дебатов на европейском уровне по поводу запрета выдачи виз российским туристам, важно не усложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие убегают из России, потому что они не согласны с российским режимом", — сказал он после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло в понедельник.

"Все принимаемые решения не должны усложнять выезд из страны, отграничения от руководства и диктатуры в России", - добавил Шольц.

Несколько европейских стран, в том числе Финляндия, премьер которой также была на встрече, призвали запретить российским туристам въезд в ЕС, чтобы гарантировать, что они также уплатят штраф за вторжение России в Украину.

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами - с несколькими исключениями, а ранее страна перестала выдавать гражданам туристические визы.

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