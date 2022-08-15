Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Подумайте о диссидентах: Шольц не поддерживает запрет на выдачу туристических виз россиянам

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 19:52

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, несмотря на то, что есть место для дебатов на европейском уровне по поводу запрета выдачи виз российским туристам, важно не усложнять жизнь убегающим из России оппонентам Кремля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие убегают из России, потому что они не согласны с российским режимом", — сказал он после встречи с лидерами стран Северной Европы в Осло в понедельник.

"Все принимаемые решения не должны усложнять выезд из страны, отграничения от руководства и диктатуры в России", - добавил Шольц.

Несколько европейских стран, в том числе Финляндия, премьер которой также была на встрече, призвали запретить российским туристам въезд в ЕС, чтобы гарантировать, что они также уплатят штраф за вторжение России в Украину.

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами - с несколькими исключениями, а ранее страна перестала выдавать гражданам туристические визы.

Читайте также Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ГерманияШольц
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол – ISW

Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр

фотоГаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников

фото, видеоНесмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

РФ накопила на аэродроме в Беларуси много ЗРК с ракетами. Возможно, готовится удар - СМИ

Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма

Все новости...
Германия
В Германии из-за санкций застряли десять российских самолетов
Посол Германии в Украине о сравнениях Путина с Гитлером: параллели очевидны
В Германии и Австрии – скандал из-за продажи вин с Гитлером на этикетке
Последние новости
08:04
Число погибших после взрыва в ТЦ в Ереване достигло 15
07:50
фотоБалкер с зерном для Эфиопии вышел из порта "Южный"
07:31
видеоВ Крыму раздаются взрывы в районе Джанкоя, Чубаров говорит: попали в хранилище боеприпасов
07:08
На Южнобужском направлении ВСУ нанесли врагу потери и заставили отступить – Генштаб
06:50
Россия заявила об опасности поездки делегации МАГАТЭ через Киев
06:08
В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол – ISW
05:18
Канада заморозила активов и имущества РФ почти на $320 миллионов
04:20
Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр
03:47
Штаты, Южная Корея и Япония провели учения по противоракетной обороне – Пентагон
02:45
В США изменили стратегию прививок против обезьяньей оспы
Все новости...