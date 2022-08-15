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Бійці ССО зірвали спробу прориву росіян на Бахмутському напрямку

Альона Мазуренко Понеділок, 15 серпня 2022, 21:07
Бійці ССО зірвали спробу прориву росіян на Бахмутському напрямку
скриншот

Українські захисники із Сил спеціальних операцій зірвали спробу прориву окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: сторінка Сил спеціальних операцій ЗСУ, захисники в коментарі УП

Дослівно: "Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни ССО вже висунулися на перехоплення противника.

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Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і подальшого маневру в бік позицій Сил оборони.

Оператори ССО вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення".

Деталі: Повідомляється, що задум росіян зірвали, а подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював.

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Натомість окупанти зібрали поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки українські воїни.

Українські захисники стріляли з гранатометів РПГ 7в. Офіційно в ССО не пишуть, де зірвали спробу прориву, проте співрозмовники УП повідомили, що йдеться про Бахмутський напрямок.

Коли саме це відбулося не повідомляється.

Теми: війнаЗбройні сили
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