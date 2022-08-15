Бійці ССО зірвали спробу прориву росіян на Бахмутському напрямку
Українські захисники із Сил спеціальних операцій зірвали спробу прориву окупантів на Бахмутському напрямку.
Джерело: сторінка Сил спеціальних операцій ЗСУ, захисники в коментарі УП
Дослівно: "Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни ССО вже висунулися на перехоплення противника.
Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і подальшого маневру в бік позицій Сил оборони.
Оператори ССО вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення".
Деталі: Повідомляється, що задум росіян зірвали, а подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював.
Натомість окупанти зібрали поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки українські воїни.
Українські захисники стріляли з гранатометів РПГ 7в. Офіційно в ССО не пишуть, де зірвали спробу прориву, проте співрозмовники УП повідомили, що йдеться про Бахмутський напрямок.
Коли саме це відбулося не повідомляється.