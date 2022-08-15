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Бойцы ССО сорвали попытку прорыва россиян на Бахмутском направлении

Мазуренко Алена Понедельник, 15 августа 2022, 21:07
скриншот

Украинские защитники из Сил специальных операций сорвали попытку прорыва оккупантов на Бахмутском направлении.

Источник: страница Сил специальных операций ВСУ, защитники в комментарии УП

Дословно: "Когда российские оккупанты сформировали ударно-разведывательную группировку воины ССО уже выдвинулись на перехват противника.

Главной целью было не дать россиянам развернуться в боевые порядки и дальнейшего маневра в сторону позиций сил обороны.

Операторы ССО ударили по врагу как раз тогда, когда тот собрал силы на площади накопления".

Детали: Сообщается, что замысел россиян сорвали, а дальнейших попыток запланированного маневра противник не предпринимал.

Вместо этого оккупанты собрали раненых и убитых, за чем наблюдали после удачной атаки украинские воины.

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Украинские защитники стреляли из гранатометов РПГ 7в. Официально в ССО не пишут, где сорвали попытку прорыва, но собеседники УП сообщили, что речь идет о Бахмутском направлении.

Когда именно это произошло не сообщается.

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Темы: войнаВооруженные силы
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