Вибух у ТРЦ в Єревані: кількість загиблих зросла, шукають ще понад 20 людей

На вечір 15 серпня кількість підтверджених загиблих внаслідок вибуху в торговому центрі "Сурмалу" у Єревані досягла семи, шукають ще два десятки осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

Зниклими безвісти вважають 21 людину, у тому числі 5 громадян Ірану і одну росіянку. Зі слів родичів зниклих людей відомо, що декілька осіб виявились заблоковані у підвальному приміщенні, але після першого дзвінка вийти з ними на зв’язок не вдавалось.

Родичі зниклих нарікають на повільні темпи пошукових робіт. Міністр з надзвичайних ситуацій Армен Памбухчян пояснив це тим, що завали розбирають обережно, вручну, і застосовують техніку тільки тоді, коли перевірили, що під ними немає людей.

За його словами, причина займання та вибуху поки невідома.

За медичною допомогою за увесь час після вибуху звернулися 62 особи, з них у лікарнях залишаються 12, загрози для їхнього життя немає.

Нагадаємо, вибух стався 14 серпня. Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило.

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