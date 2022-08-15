Взрыв в ТРЦ в Ереване: количество погибших выросло, ищут более 20 человек

К вечеру 15 августа количество подтвержденных погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване достигло семи, ищут еще два десятка человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Пропавшими без вести считают 21 человека, в том числе 5 граждан Ирана и одну россиянку. По словам родственников пропавших людей, известно, что несколько человек оказались заблокированы в подвальном помещении, но после первого звонка выйти с ними на связь не удавалось.

Реклама:

Родственники пропавших сетуют на медленные темпы поисковых работ. Министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян объяснил это тем, что завалы разбирают осторожно, вручную и применяют технику только тогда, когда проверили, что под ними нет людей.

По его словам, причина возгорания и взрыва пока неизвестна.

За медицинской помощью за все время после взрыва обратилось 62 человека, из них в больницах остаются 12, угрозы для их жизни нет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, взрыв произошел утром 14 августа. Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.

Также в этот день поступили сообщения о якобы минировании метрополитена и ряде объектов в столице, в том числе здания парламента.