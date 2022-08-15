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Незважаючи на війну, деякі нардепи пересіли на нові елітні автівки – ЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 15 серпня 2022, 22:11
Незважаючи на війну, деякі нардепи пересіли на нові елітні автівки – ЗМІ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у деяких народних депутатів виявили нові елітні автомобілі. 

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Зокрема, йдеться про заступника голови фракції "Слуга народу" у ВР Андрія Мотовиловця, який після вторгнення РФ почав користуватися новою Audi Q7.

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У Ольги Василевської-Смаглюк (член фракції "Слуга народу") виявили Jaguar, а нардеп Артем Дмитрук, якого виключили зі "Слуги народу" (наразі член депутатської групи "Відновлення України"), пересів на нову Audi А8.

Audi Мотовиловця оформлена у травні 2022-го року. Ціни на подібні машини стартують від 80 тисяч доларів. 

 

За словами нардепа, це авто його брата, який дав йому покористуватися елітною машиною. 

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На новій Audi А8 Дмитрука – традиційні номерні знаки, які використовує нардеп.

Журналісти раніше відзначали, що в Instagram нардеп виставляв фото та сторіз з різних машин, проте користування ними не було відображено в офіційних документах. Дмитрук тоді пояснював, що лише брав ці машини у друзів чи взагалі – це було таксі. 

Василевська-Смаглюк почала користуватися Jaguar 2018-го року випуску. Ціна автівки на вторинному ринку від 50 тисяч доларів. 

Автомобіль записаний на брата депутатки і придбаний ним ще у 2021-му році.

У коментарі журналістам Василевська-Смаглюк пояснила, що пересіла на Jaguar, щоб зекономити, адже це авто – електрокар. 

Наразі через військовий стан посадовці, в тому числі і депутати, мають право не подавати декларації, а доступ до реєстру вже поданих декларацій через заходи безпеки закритий.

Теми: Верховна Радаавтовійна
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